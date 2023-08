La DGA "reconducirá" el proyecto de viviendas en los "cacahuetes"

En su primer acto como consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López ha avanzado que trabajará con los ayuntamientos y reformará la legislación para dar seguridad jurídica a los promotores de vivienda protegida. Sin embargo, todo apunta a que dará marcha atrás en la iniciativa del Gobierno de Lambán para convertir los “cacahuetes” de la Expo en viviendas de alquiler asequible para jóvenes.

"No tiene muy buena pinta. No digo que esté muerto o no muerto el proyecto, pero evidentemente va a haber que reconducirlo. No hay una posición clara y definida, pero no va a ser lo que se había planteado cuando se hizo de manera unilateral, discrecional, de espaldas a la ciudad de Zaragoza y en una ubicación que suscitaba dudas", ha afirmado el consejero.

Nuevo carril bici en Malpica

Octavio López hacía esas declaraciones durante la inauguración de un nuevo tramo de 4,5 kilómetros de carril bici, que discurren por el interior del polígono industrial de Malpica hasta la conexión con La Puebla de Alfindén. Esta actuación ha tenido un presupuesto de 757.000 euros y ha contado con fondos europeos. Para que los ciclistas puedan llegar hasta Zaragoza, solo queda un último tramo de 800 metros que ya está adjudicado y se ejecutará en los próximos meses.

"Damos la opción a los trabajadores de Malpica de usar un vehículo sostenible para ir a su lugar de trabajo, en un entorno más seguro gracias al carril bici, y al mismo tiempo ponemos en valor el propio polígono con esta actuación, que también conlleva renovación de pavimentos, etc.", ha explicado Tatiana Gaudés, consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.