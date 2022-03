El PP denuncia el ninguneo de la DGA a Huesca

El PP cree que el Gobierno de Aragón ningunea a los altoaragoneses porque del dinero presupuestado en los últimos años para inversiones en Huesca no ha llegado prácticamente nada. El portavoz popular en la Diputacion de Huesca, Gerardo Oliván denuncia que el gobierno de Argón "no sólo no ayuda a los altoaragoneses sino que es la DPH la que sale al recate del gobierno de Lambán financiando infraestructuras o servicios que debería asumir el gobierno aragonés". Oliván asegura que más del 10% del presupuesto de la institución provincial se ha destinado a cuestiones que el competen al gobierno de Aragón

"En los últimos años las inversiones previstas han sido de cero euros", reitera Oliván. En concreto, en el 2021 estaban presupuestadas partidas por importe de 2,1 millones de los que no ha llegado ni un solo euro. Entre las partidas previstas se incluía el convenio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS) o el convenio de Reactivación económica y social en ayudas a la nieve,. Unas ayudas al sector por valor de 4 millones de euros repartidos en 1,6 millones por parte de la DPH y 2,4 del gobierno aragonés. Oliván apunta que sólo se han gastado 2,6 millones que se han aportado con el 100% previsto por la DPH y 50% del gobierno de Aragón.

Oliván también se ha referido a las líneas de apoyo a las estaciones de esquí de Astún y Candanchú para lo que se comprometió a través de préstamos a las estaciones a cambio de que la DPH aportará 3 millones de euros en inversiones en las estaciones. Un convenio y unas obras de los que no se conoce el desarrollo.