VIVIENDA

La demanda de habitaciones de alquiler se dispara en Zaragoza

El alquiler de habitaciones ha aumentado en un solo año el 96%, según el informe de Idealista. Esta solución residencial no es exclusiva de estudiantes y trabajadores jóvenes que se acaban de emancipar. Cada vez están más presentes otros perfiles que responden a las dificultades económicas para acceder al alquiler convencional.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

Zaragoza es la tercera capital española en la que más ha aumentado la demanda de habitaciones de alquiler, una opción que tradicionalmente tiene su apogeo en septiembre con la llegada de estudiantes de fuera de Zaragoza que buscan pisos compartidos. Sin embargo, esta alternativa se está extendiendo a otros segmentos de edad debido a la escalada de precios del mercado de alquiler.

El experto inmobiliario Jair Matías Elalle explica que "el alquiler de habitación se está dando para personas que no se pueden permitir pagar 850 euros por una vivienda con un sueldo de 1200 euros o trabajadores que llegan de fuera de Zaragoza temporalmente y prefieren ahorrar".

La inseguridad jurídica es una de las principales razones por las que muchos propietarios están optando por esta fórmula de alquiler, que ronda, de media, los 350 euros por habitación. "Otros también lo prefieren porque con un alquiler convencional no pueden acceder al piso hasta que el inquilino se vaya y no saben cómo se lo van a encontrar. Además ofrece una mayor rentabilidad".

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