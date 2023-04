El control parental ha de entenderse como un apoyo, no como la solución

Carlos Puente, técnico de Ciberseguridad para Menores de INCIBE, explica que las principales plataformas de contenidos tienen control parental e incluso se pueden encontrar una gran variedad de aplicaciones que se pueden instalar en el móvil para restringir el acceso a determinado contenido por agresivo, sexual o de otra índole. Pero lo esencial que indica Puente es que hay que sentarse con los menores y hablar con ellos.

Desde el INCIBE se aconseja la “Mediación parental”, que los padres o los adultos sean capaces de dialogar y de trasmitir a los menores que hay contenidos sobre relaciones afectivo-sexuales que no son cómo se plasman en las redes sociales o en ciertas producciones. Uno de los grandes problemas que existen sobre este asunto es que no existe una percepción real de ciertas situaciones y los menores no verbalizan el daño real.

El técnico de ciberseguridad para menores de INCIBE, Carlos Puente, explica que las aplicaciones y los controles parentales han de ser una herramienta más para controlar los accesos y proteger al menor, pero se trata de un apoyo, no de la solución. Y ante cualquier situación de peligro que se detecte hay un teléfono gratuito de ayuda: 017.

Desde el INCIBE se han elaborado diferentes guías para saber utilizar las aplicaciones de control parental, como la de Internet Segura 4 Kids.