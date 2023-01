"Cada territorio debe decidir sobre la expansión de las renovables"

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, ha pasado por los estudios de Onda Cero Huesca donde ha hecho un balance positivo del 2022 porque ha sido el año "de volver a la normalidad", al menos en la administración, "después de un 2020 muy raro y un 2021 todavía marcado por algunas restricciones". Pero ha admitido que otros sucesos como la guerra de Ucrania "han terminado afectando a todos en el día a día, en los precios o en la falta de materias primas".

Sobre las energías renovables, Gracia ha insistido en que "son fundamentales", pero cree que cada territorio debe decidir sobre su expansión. Considera que el planteamiento del Gobierno central "no puede dejar indefensos ni a alcaldes ni a pequeños municipios". Para Gracia, la instalación de placas fotovoltaicas en el regadío no es viable, ya que esos terrenos son importantes para la producción agroalimentaria. Respecto al aprovechamiento de esta energía en embalses, cree que en algunos como es el caso de Almudévar podría ir bien, pero no en otros como Mediano.

Asimismo, Gracia ha hecho referencia a las críticas de los grupos ecologistas a la unión de estaciones de esquí en el Pirineo aragonés. Aunque “el cambio climático existe”, ha indicado que “no puede ser responsabilidad de un territorio en el que se produce una energía limpia con el agua, de emisiones cero y con una nieve que se funde y luego sirve para regar zonas bajas”. El presidente de la DPH ha insistido en que este proyecto permitirá al Pirineo competir con otros destinos de nieve en España como Sierra Nevada o Baqueira y también a nivel internacional. .