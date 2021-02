Arranca la vacunación de mayores de 80 años en Aragón

La campaña de vacunación contra el coronavirus sigue avanzando y este miércoles ha comenzado la administración generalizada de dosis entre los mayores de 80 años, que no viven en las residencias. Este colectivo ha sido citado en 23 centros de salud.

Unos 85.000 aragoneses están incluidos en este grupo de edad, es decir, harán falta 170.000 dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna, ya que la de AstraZeneca sólo está indicada para menores de 55 años.

Los centros de salud están llamando a las personas mayores de 80 años para saber si están interesadas en recibirla y si pueden desplazarse hasta el ambulatorio para inyectársela porque una vez diluida la dosis no puede moverse porque pierde su eficacia.

Vacunación de grandes dependientes

La campaña de vacunación también se ha retomado entre los grandes dependientes. Son personas especialmente vulnerables que viven en sus hogares y que reciben la atención de sus familiares. Lo más habitual es que estos cuidadores no formen parte de los grupos de vacunación prioritaria. Por eso la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales pide que sean inmunizados a la vez que los dependientes, para evitar riesgos. El coordinador de la entidad en Aragón, Gustavo García, cree que no acompasar esa vacunación no tiene ningún sentido.

García también ha lamentado que la lentitud de tramitación de la Dependencia deja fuera de la vacunación a unas 700 personas mayores que, una vez se resuelvan sus expedientes, serán valorados como grandes dependientes. Reivindica mejorar el sistema de valoraciones tras la pandemia y aplicar la nueva Ley de Simplificación para corregirlo.

