Aragón, tierra de experiencias

LEER MÁS Las Cinco Villas apuestan por nuevas experiencias basadas en la gastronomía y los productores

Una de las citas anuales, en materia de turismo, es la que hace referencia a conocer las Mejores Experiencias Turísticas de Aragón. En esta novena edición se han presentado más de 90 candidaturas, casi un centenar de propuestas originales e imaginativas que ayudan a conocer el territorio de una forma especial e intensa. De entre las candidaturas, sólo 12 pasaron a la final y entre ellas, se eligieron a las tres ganadoras. Todas con el patrimonio, la historia, la cultura y la identidad, como eje:

Hydria. Experiencia nocturna en la catedral de Tarazona , organizada por el Obispado de Tarazona

, organizada por el Obispado de Tarazona Un paseo por el pasado , propuesta por Basilicus Espacios

, propuesta por Basilicus Espacios Experiencias Mágicas: Tiempo de Brujas, impulsada por Tiempo de Brujas

Otra forma de ver la catedral de Tarazona

La experiencia Hydria. Experiencia nocturna en la catedral de Tarazona, propone una nueva forma de conocer y redescubrir la catedral de Santa María de la Huerta con otra mirada. Un videomapping en el que la luz, el sonido y la imagen hacen que la visita nocturna a este monumento, de unos 45 minutos de duración, sea toda una experiencia inmersiva.

A través del agua, como elemento conductor, se recorren diferentes puntos de la catedral como la capilla de San Prudencio, San Lorenzo y Santa Catalina, la capilla de La Purísima y terminando en el Altar Mayor. Una visita pensada para todos los públicos con banda sonora y audioguías en castellano, en inglés y en francés.

La historia de Zaragoza

La segunda Mejor Experiencia Turística de Aragón 2025 ha sido Un paseo por el pasado, de Basilicus Espacios. Un recorrido por el interior de un edificio histórico frente a la Basílica del Pilar que ha sido habitado por siete generaciones de la misma familia desde hace 140 años.

En la visita se recorre desde los antiguos áticos convertidos en lofts con vistas a la catedral, hasta un piso del siglo XIX detenido en el tiempo. También se adentra en un local del Pasaje del Ciclón y se termina en las antiguas mazmorras del palacio renacentista del tesorero de los Reyes Católicos, donde estuvo preso Juan de Lanuza, Justicia de Aragón. La duración de la visita es de entre hora y media y dos horas y se termina brindando con cava aragonés.

La magia en torno al Moncayo

La tercera experiencia premiada también es de la provincia de Zaragoza, Experiencia Mágica. Tiempo de Brujas. La propuesta de Tiempo de Brujas que ofrece adentrarse en el castillo medieval de Añón de Moncayo que se ha convertido en una academia de magia con actividades temáticas, misterios y recreaciones.

La experiencia se completa con visitas culturales al Monasterio de Veruela y a la localidad de Trasmoz, combinando patrimonio, misterio y fantasía en una propuesta en la que están incluidos el alojamiento, la manutención y todas las actividades.

Experiencias finalistas

En esta edición, las doce experiencias han sido: