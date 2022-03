Aragón no firmará el acuerdo remitido por el COE sobre los JJOO

El Gobierno de Aragón no firmará el acuerdo técnico sobre la candidatura olímpica del Pirineo remitido por el Comité Olímpico Español, en el acto previsto para el próximo viernes, y presentará “en breve” una alternativa en la que se equiparará el papel de Aragón y Cataluña. El presidente Javier Lambán, insiste en que la distribución de las pruebas que se ha filtrado a los medios relega a Aragón a un papel secundario que no está dispuesto a aceptar.

Lambán cree que es posible llegar a un entendimiento y no renuncia a que Aragón opte a organizar los Juegos de Invierno por lo que habrá que seguir “peleando hasta el final”. Además, aunque desde el COE afirmaron que no habría nuevas reuniones técnicas, Lambán insiste en que hay tiempo para seguir trabajando porque Cataluña condiciona su apoyo a la candidatura a los resultados de varios referéndum que todavía no ha convocado.

Lambán no ha adelantado las propuestas que Aragón trasladará al COE y a Cataluña de cara a la organización de las pruebas deportivas pero si señala que será “bastante diferente” a la planteada. Y eso sí, sin ánimo de ofender a la comunidad vecina.

PP y Ciudadanos opinan

El Partido Popular comparte la decisión de Lambán de no suscribir el acuerdo técnico de la candidatura olímpica y ofrece apoyo para no renunciar a la organización de los juegos. Los populares abogan por defender los valles de Tena y Benasque, como referencia internacional para los amantes del esquí.

La portavoz de la formación, Mar Vaquero, pide al presidente aragonés que defienda una alternativa equilibrada ante el Gobierno de España y Cataluña, y acusa a Pedro Sánchez de desentenderse de la candidatura.

El líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez, lamenta la actitud del Comité Olímpico Español porque consideran que el documento técnico de la candidatura beneficia a Cataluña. Por eso, plantea presentar un proyecto en solitario o con otros territorios de los Pirineos. Además, cree que la Generalitat no es de fiar a la hora de ir juntos en esta iniciativa.