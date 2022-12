Aliaga insiste en su voluntad de cumplir las sentencias

Continúa la crisis política del Partido Aragonés. Un juzgado de Zaragoza ha suspendido la convocatoria del congreso extraordinario previsto para enero. Fue convocado hace 15 días por la ejecutiva que preside Arturo Aliaga, pero el sector crítico recurrió y ahora la justicia estima algunas medidas cautelares. El juez insta al PAR a aprobar un nuevo reglamento y un nuevo censo antes de convocar el cónclave.

Aliaga ha asegurado que en aquella reunión a principios de mes no se convocó ningún congreso, porque ni siquiera se puso fecha. Simplemente se aprobó un acuerdo político de voluntad de cumplir con la sentencia. En ese sentido, ha insistido en que su intención siempre ha sido seguir los requerimientos de la justicia. Eso sí, teme que el sector crítico siga poniendo trabas judiciales antes de que el 2 de enero la sentencia sea firme.

En el contexto de graves diferencias internas en el PAR, Aliaga se siente arropado por los miembros del Gobierno y los afines de su partido, y no dimitirá.

No descartaría un pacto con Azcón

Aliaga no ha entrado a valorar la noticia política del día, el anuncio de la candidatura de Jorge Azcón a la presidencia de Aragón. Sin embargo, preguntado sobre posibles acuerdos, Aliaga no descartaría pactar con él un ejecutivo autonómico. No dice ni sí ni no, porque primero tendrán que verse los resultados de las urnas.