Agotados en 1 minuto 11 segundos los primeros ocho mil euros

El Ayuntamiento ha puesto en marcha a las 10 horas la segunda parte de la campaña de los Bonos Impulsa Huesca, para reactivar el consumo y la actividad empresarial de la ciudad. A esa hora se han lanzado los primeros 8.000 euros semanales en descuentos que se han agotado en poco más de un minuto. Concretamente ls primeros 8.000 euros se han agotado en un minuto y once segundos y se han expedido 697 bonos, según ha confirmado la responsable de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, Rosa Gerbás, quien ha apuntado que esto da una idea de la importancia de estos bonos y de la gran aceptación que tienen entre los oscenses y los establecimientos comerciales.

Gerbás ha insistido en que son unos bonos muy esperados especialmente por la época del año en la que estamos, con la vuelta al cole a la vuelta de la esquina.

Cada persona puede obtener al mes bonos por un importe máximo de 50 euros y canjearlos en todos los establecimientos adheridos a la campaña. Los bonos disponibles son de 2, 5, 10 y 15 euros de descuento por compras mínimas de 10, 25, 50 y 75 euros. Para conseguir estos bonos se debe rellenar un formulario a través de la web, y se remite un código al correo del usuario con un código de seguridad, los datos del cliente, el importe del descuento y la fecha tope para canjearlo