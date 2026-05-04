Agenda de Actividades hasta del 4 al 10 de mayo de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 4 al 10 de mayo de 2026:
Conferencias:
- "Networking con corazón por Cipri Quintas". Martes, 5 de mayo a las 19 h. Con motivo del 150 aniversario de Fundación Ibercaja, se pone en marcha el Networking Talent, un espacio impulsado en colaboración con Singularmind, creado para reencontrar el sentido humanista del liderazgo y fortalecer una red de profesionales comprometidos con el desarrollo personal y organizacional. La presentación del programa cuenta con la participación de Cipri Quintas, uno de los referentes nacionales en networking. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "El Canal Imperial: su legado en el Aragón del siglo XXI". Miércoles, 6 de mayo a las 18.30 h. Con motivo del 250 aniversario de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Fundación Ibercaja y la Real Academia de Ingeniería celebran una sesión académica dedicada al Canal Imperial de Aragón y a Ramón de Pignatelli. Participarán expertos como Guillermo Fatás, Josefina Gómez Mendoza, Jose María Serrano Sanz, Andrés Llombart Estopiñán, Fernando López Martín y Rafael de Miguel González. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "La evaluación, ¿hacia dónde debe ir? Con Neus Sanmartí y Carles Monereo". Jueves, 7 de mayo a las 19 h. Enmarcado en el programa Educar para el Futuro, esta charla invita a reflexionar sobre qué significa realmente evaluar competencias, cómo se está evaluando en la actualidad y si los criterios utilizados están alineados con los objetivos del aprendizaje. Se abordará la necesidad de una evaluación más formativa, coherente y centrada en el proceso. Con Neus Sanmartí y Carles Monereo como protagonistas. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "FRAGMENTOS. BOA MISTURA". Jueves, 7 de mayo a las 19 h. Esta exposición propone un recorrido por la trayectoria de Boa Mistura desde sus orígenes hasta el presente, entendiendo el muro como un cuerpo vivo en constante transformación. La inauguración contará con varios de los miembros de Boa Mistura. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
Exposiciones
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Reinas del Desierto". Del 13 de marzo al 14 de junio de 2026. Motos singulares y ganadoras de pilotos españoles en la carrera más dura del mundo: el Dakar. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Del 19 de marzo al 28 de junio 2026. La Lonja, icónica sala de exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, acoge la exposición "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Organizada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País para celebrar sus 250 años de trayectoria, la muestra coincide con los 150 años de Fundación Ibercaja. La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n. 50003, Zaragoza.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.