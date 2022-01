3.254, número de corte de la QH 2022

El sorteo de este año ha recibido más de 9.000 solicitudes para la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies de más de 30 países diferentes. Teniendo en cuenta el número de corte, a la XXXI edición de la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies pueden inscribirse aquellos que tengan los números comprendidos entre el 3.254 y el 9.098 y el 1 y el 159. Para la Treparriscos no ha sido necesaria la celebración del sorteo y todos los inscritos tienen plaza. A partir de la próxima semana, los poseedores de los números agraciados recibirán un correo con las instrucciones para tramitar la inscripción definitiva. El plazo finalizará el 7 de febrero a las 12.00, horario peninsular.

Como ya es habitual, la organización busca fórmulas para premiar a los participantes más fieles y a aquellos que no han tenido suerte en los sorteos, por lo que este año han obtenido plaza directa sin necesidad de sorteo los siguientes grupos: aquellos que hayan finalizado quince o más ediciones de la Quebrantahuesos, aquellos que hayan participado sin fortuna en el sorteo en las tres últimas ediciones incluyendo la de este año, aquellos que obtuvieron algún dorsal como premio de alguna promoción de los patrocinadores y aquellos que decidieran traspasar su participación tras el aplazamiento de la Marcha.