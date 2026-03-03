Entrevista

Jorge Gracia Pastor

Jorge Gracia Pastor, pregonero de la Semana Santa de Zaragoza 2026.

Redacción

Zaragoza |

Nos acompaña quien pondrá voz a la Semana Santa de Zaragoza en 2026. Jorge Gracia Pastor, investigador, escritor y uno de los mayores conocedores de nuestra historia cofrade, ha dedicado años a rescatar la memoria de pregoneros, tambores y tradiciones que forman parte del ADN de esta ciudad. Cofrade de raíz, autor de referencia sobre el tambor zaragozano y firme defensor del valor del papel y la palabra pausada, ahora pasa de cronista a protagonista. El próximo Sábado de Pasión no editará la historia: la escribirá y la proclamará desde el atril.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer