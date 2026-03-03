Nos acompaña quien pondrá voz a la Semana Santa de Zaragoza en 2026. Jorge Gracia Pastor, investigador, escritor y uno de los mayores conocedores de nuestra historia cofrade, ha dedicado años a rescatar la memoria de pregoneros, tambores y tradiciones que forman parte del ADN de esta ciudad. Cofrade de raíz, autor de referencia sobre el tambor zaragozano y firme defensor del valor del papel y la palabra pausada, ahora pasa de cronista a protagonista. El próximo Sábado de Pasión no editará la historia: la escribirá y la proclamará desde el atril.