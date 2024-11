Camerún, el país desconocido y tendencia para 2025

Camerún es conocido como “el África en miniatura” porque en un solo país se puede disfrutar de todo lo que engloba el continente africano: desde playas paradisíacas hasta desierto, selva, la posibilidad de realizar safaris o conocer diferentes grupos étnicos. Beatriz Pitarch, en #DestinosenunClick nos lleva a este país en el que las fotografías son todavía más especiales por la luz que desprende.

Este destino, además, ha sido escogido por Lonely Planet como el principal lugar al que viajar en 2025, lo ha incluido como The Best Travel para quienes estén preparando ya sus rutas. Beatriz explica que, aunque se trata de un país que está en conflicto, la zona francófona con la que hablan inglés, si no se acerca uno a los puntos más peligrosos, Camerún es un país seguro. Las zonas en las que hay que tener precaución son las fronteras con Nigeria y con el Chad.

Entre los aspectos que destaca Beatriz como aliciente para viajar por Camerún están: