Planes de ocio y cultura para los próximos días en Sevilla

FESTIVAL DE COMEDIA

Sevilla acoge la tercera edición de FACA, el Festival Andaluz de Comedia Alternativa, que busca dar cabida a las nuevas generaciones de cómicos y cómicas emergentes en Andalucía. Serám más de 30 artistas andaluces que ofreceron dos pases hoy las 20:00 horas y a las 22:00 horas,y cuatro pases el sabado a las 12:30 horas, a las 18:00 horas, 20:00 horas y 22:00 horas con una duración de hora y media.

HOMENAJE THE BEATLES

El 45 aniversario de la muerte de John Lennon y con ese motico el coro de la Universidad Pablo de Olavide & Doppler Rock Band homenajean a los beatles con canciones icónicas como She Loves You, Yesterday, Imagine, y Let It Be, interpretado de forma fieles a las grabaciones originales. Este concierto es hoy a las 20:30 horas en Teatro La Fundición. Mañana sábado estará en concierto Antoñito Molina en la Plaza de España dentro de la programaicon del iconica fest y el domingo, Los caños.

LOS CAÑOS

La banda gaditana en una actuación especial, la primera desde su separación en el año 2005, con la que el trío celebrará el vigésimo quinto aniversario de su creación con la formación original integrada por Juan Manuel Gaviño Román "Kiko", Alberto Javier Couceiro Gómez "Javi" y Juan de Dios Carrera Trascito "Juande. El concierto arranca a las 22:30

DECUM

Esta es la banda DECUM que actúa mañana sábado en la even a las 21 de la noche, banda de rock jerezana con un directo sorprendentemente potente que están de gira con temas de su ultimo disco “No es el Tiempo”, y preparando los temas que compondrán su próximo trabajo discográfico. 5 componentes entre los que destacan un nombre. Leonardo Galán que es el bajista y vocalista en algunos temas y compañero de Onda Cero Jerez

PET SHOP BOYS

Y terminamos dando un salto al martes de la semana que vienePet Shop Boys en la Plaza de España de Sevilla en un concierto que es parte de la gira "Dreamworld: The Greatest Hits Live" en la que interpretan sus mayores éxitos como "West End Girls", "It's a sin" y "Go West". A lo largo de su carrera ha publicado quince discos de estudio, el último el año pasado