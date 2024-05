Vox asegura que existen "conversaciones" para entrar en el Gobierno municipal y el PP las niega

Tras la información publicada este lunes por el Diario de Sevilla sobre un pacto acordado entre ambas formaciones para que Vox entre en el Gobierno local tras las elecciones europeas del 9 de junio, esta mañana la portavoz de Vox en el ayuntamiento de Sevilla Cristina Peláez ha confirmado que "existen esas conversaciones" pero Peláez ha querido dejar claro que en Vox "ningún proceso electoral va a condicionar ninguna negociación en ciernes, ni en Sevilla ni en ningún territorio de España. No vamos a consentir eso".

El PP lo desmiente

Desde el Partido Popular andaluz han comunicado que "ni la dirección nacional del PP, ni la dirección autonómica del PP de Andalucía, ni el PP de Sevilla ni el Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla han mantenido ninguna reunión con Vox. No existe ningún pacto y no existe ningún texto de un acuerdo que no existe".

De igual forma, han defendido que "el Ayuntamiento de Sevilla tiene un gobierno que aporta seguridad y que trabaja por el interés general".

El portavoz en el Ayuntamiento hispalense Juan Bueno reconoce que "ha habido conversaciones y negociaciones sobre otros tema" pero asegura "no hay pacto ni texto de acuerdo".

Para el PSOE es "una mala noticia"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha manifestado este lunes que sería una "mala noticia" para la ciudad que Vox accediese finalmente al Gobierno local mediante un pacto con el PP, especialmente "para la cultura, las mujeres, los colectivos LGTBI, los barrios y el medio ambiente"; pues la "censura" y otras medidas promovidas según ha dicho por los gobiernos de coalición entre tales fuerzas en diferentes ciudades o comunidades autónomas "no invitan al optimismo" y avisa que dicho posible acuerdo que Vox ve "en buen camino" y el PP niega dejaría al alcalde, José Luis Sanz, como mero "actor de reparto" respecto a la dirección nacional de su partido.

"Si el pacto ha sido efectivamente negociado "en Madrid" por parte de los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, tal extremo deja a José Luis Sanz como mero "actor de reparto" y a la ciudad de Sevilla como "sucursal de la calle Génova", por la vía donde se ubica la sede nacional del PP.

En rueda de prensa, Antonio Muñoz ha evaluado el "posible gobierno" de coalición entre el PP y Vox en el Ayuntamiento hispalense, y ha avisado de que detecta "indicios más que sobrados" de la posibilidad de dicho pacto por los "comportamientos" del PP y Vox en los últimos plenos.

De "pésima noticia" lo califican desde Con Podemos-Izquierda Unida

La portavoz del grupo municipal Con Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha calificado de "pésima noticia" el acuerdo alcanzado por PP y Vox para conformar un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Sevilla.

Asimismo, la edil ha apuntado que al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, "tan sólo le importa mantenerse en el poder aunque para ello tenga que pactar con un partido cuya principal acción política es la propagación de discursos de odio y bulos contra las mujeres, el colectivo lgtbi y, en general, contra las personas vulnerables de esta ciudad".

Para la portavoz de Podemos, la incorporación de Vox al equipo de Sanz "era un secreto a voces que se percibía en los plenos municipales de los últimos meses en los que la fuerza de ultraderecha había suavizado sus formas hacia el alcalde y adoptado un papel de defensa de la gestión del Partido Popular frente a la oposición".