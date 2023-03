Sindicatos destacan la "mayor predisposición" del SAS a concretar medidas tras la mesa y seguirán negociando el día 10

En primer lugar han hablado de la "nefasta" orden de privatización de la atención primaria, ante lo que el SAS "se compromete a modificar la orden en los términos en los que pactó en el acuerdo", por tanto, "a limitar la externalización a situaciones de emergencia sanitaria debidamente declaradas por la autoridad sanitaria". No obstante, González ha añadido que desde su sindicato siguen insistiendo en que "sería mejor si se eliminara esa posibilidad".

En segundo lugar, ha apuntado que el SAS ha presentado toda una serie de medidas de reorganización. "Hemos hecho aportaciones, algunas son más discutibles que otras. Hay cosas que pueden abrir camino, hay cosas que verdaderamente no", pero en cualquier caso el SAS "no parece que se haya dado cuenta de la situación, ni se hayan enterado de que la calle exige medidas inmediatas de mejora de la atención primaria".

Y, en particular, subraya que han presentado medidas de mejora salarial "precisamente para colectivos que más subida salarial han tenido en los últimos años", ante lo que CCOO y otros sindicatos le "hemos manifestado que si no modifican esa actitud y están dispuestos a poner presupuestos para mejoras y subidas salariales para todos no va a ser posible llegar a un acuerdo y vamos a volver a las movilizaciones".

Por su parte, el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, ha señalado que tras la presentación del documento de propuestas "se ha avanzado en algunas cuestiones", aunque dicho documento "nos parece incompleto y vamos a continuar trabajándolo el próximo 10 de abril, cuando creemos que se podrá cerrar". No obstante, "hemos visto una actitud más abierta y más predisposición por parte de la administración a concretar medidas".

Asimismo, ha explicado que la administración "se resiste a quitar la orden de tarificación", aunque "nuestra propuesta es que la quiten" y en caso de que no sea así le "hemos pedido que dejen claro quién puede declarar un estado de emergencia".

ACERCAR POSTURAS

Desde UGT Andalucía, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP), Antonio Macías, se ha referido también, en declaraciones a Europa Press, a que en la mesa solo se ha terminado de ver parte de los puntos que traía la administración. "Vemos predisposición por ambas partes, tanto por las organizaciones sindicales como por la administración, de llegar a un acuerdo", pero "todavía estamos muy lejos, sobre todo en las pretensiones de eliminar cualquier posibilidad de privatización de la atención primaria y en las mejoras que se están poniendo encima de la mesa para los distintos colectivos que componen los profesionales de atención primaria", ha destacado Macías.

De este modo, ha indicado que "esperan seguir acercando posturas en la mesa del próximo día 10 para intentar llegar a la base de lo que nosotros hemos venido reclamando desde un principio, que es la eliminación de cualquier posibilidad de privatización de la atención primaria y llegar a un acuerdo global que mejore las prestaciones tanto para profesionales como para los usuarios de la primaria", ha finalizado Macías.