PLENO MUNICPAL

El pleno rechaza la subida en la tarifa del agua

El pleno ordinario celebrado este jueves por el Ayuntamiento hispalense no ha abordado finalmente las nuevas tarifas de la Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (Emasesa), encabezada por el Consistorio y participada por otros once municipios, al tratarse de un aspecto introducido por vía de urgencia por el Gobierno local del PP, que no goza de mayoría absoluta, ante el cual la oposición en bloque ha votado contra la ratificación del carácter urgente del asunto, que ha quedado así sobre la mesa.

Juancho Fontán