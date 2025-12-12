EMASESA impulsa la educación ambiental con más de 8.000 participantes en 2025 y una oferta educativa en expansión

Durante el año 2025, EMASESA ha desarrollado un total de 282 sesiones de educación ambiental, en las que han participado más de 8.250 personas. Estas actividades se han desplegado en centros educativos, hospitales, espacios naturales como El Arboreto, la Laguna Fuente del Rey o el embalse El Gergal, y también en instalaciones técnicas (estaciones de tratamiento de agua potable, de aguas residuales, laboratorios, etc...), acercando la gestión sostenible del agua a públicos de todas las edades y perfiles.

Entre los programas más destacados se encuentran:

· “Stop Toallitas”, con acciones de concienciación en colegios y jornadas de puertas abiertas.

· “El Agua en las Aulas Hospitalarias”, que lleva la educación ambiental a menores hospitalizados.

· Itinerarios y talleres en espacios verdes como El Arboreto, la Laguna Fuente del Rey y el Embalse El Gergal.

· Campañas en fechas clave: Día Mundial de la Educación Ambiental, Día Mundial del Agua, Día Mundial del Medio Ambiente, entre otras.

La educación ambiental y la Ciencia Ciudadana

EMASESA y la Universidad Pablo de Olavide han presentado los resultados del estudio Observadores del Agua, una iniciativa pionera de educación ambiental y ciencia ciudadana que evalúa con rigor científico el impacto real de los programas educativos sobre prácticas de uso responsable del agua.

Esta acción se enmarca en el convenio firmado entre la UPO y EMASESA, que tiene como objeto impulsar iniciativas de ciencia ciudadana, que implican a la ciudadanía en la investigación sobre políticas urbanas y el uso responsable del agua.

La investigación, coordinada por el Centro de Sociología y Políticas Locales de la Universidad Pablo de Olavide dentro del Proyecto Embalse Digital 5.0, ha implicado a 30 centros educativos (20 Colegios de Infantil y Educación Primaria y 10 Institutos de Educación Secundaria) de Sevilla y área metropolitana, con la participación de aproximadamente 1.500 estudiantes y sus familias.

El estudio analiza no solo la satisfacción y la percepción del aprendizaje, sino también los efectos reales en los conocimientos, actitudes y comportamientos vinculados al consumo eficiente del agua.

Resultados clave

Los resultados muestran un alto nivel de satisfacción entre el alumnado participante, que valora muy positivamente la experiencia y los conocimientos adquiridos sobre el ciclo integral del agua y la importancia del ahorro hídrico.

Asimismo, se han identificado mejoras significativas en el conocimiento y en la capacidad de control sobre las prácticas de uso eficiente del agua, aspectos directamente relacionados con la conciencia y comportamientos ambientales.

Aunque los cambios en actitudes o hábitos requieren continuidad en el tiempo en el desarrollo de los talleres, los datos confirman que éstos han actuado como semillas de transformación ambiental y social.

El proyecto supone un salto cualitativo respecto a las acciones educativas que EMASESA venía desarrollando, al incorporar por primera vez una metodología evaluativa con grupos de estudio y comparación, lo que permite obtener evidencias objetivas y científicas del impacto de los procesos educativos y de ciencia ciudadana desarrollados.