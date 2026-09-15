Casi 205.000 estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Adultos han comenzado hoy las clases

Del total del alumnado, más de 151.722 lo harán en la pública y alrededor de 29.200 en la concertada. En este sentido, el próximo día 21 será el turno para las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 14.668 estudiantes. Además, el pasado día 10 iniciaron las clases 160.667 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial y el día 3 lo hicieron los escolares de menos de 3 años, detalla en un comunicado la Junta de Andalucía.

En su conjunto, en Sevilla son un total de 409.082 estudiantes de enseñanzas no universitarias los que comienzan este mes el curso 2026/27 en centros educativos públicos, concertados y privados. Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos sevillanos registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en la provincia, de tal forma que en el 2026/27 hay un descenso de 4.518 alumnos en el inicio de las clases entre ESO (3.438) y Bachillerato (1.080), aunque en estas enseñanzas lo habitual es que se incorpore alumnado en las próximas semanas.

A pesar de contar con menos alumnos, el Gobierno andaluz reforzará de nuevo las plantillas docentes, sobre todo las de atención a la diversidad. "Esta apuesta busca seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales, así como consolidar la Formación Profesional y la competencia digital con el fin de ofrecer en Andalucía la mejor educación para todos", añade el comunicado.

Dentro del acuerdo marco con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, aplicado por segundo año consecutivo, en el que se contabiliza por dos al alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas, se mantienen los 600 profesores de refuerzo. Así, este curso la plantilla pública de Secundaria en Sevilla alcanza los 12.894 profesores.

La delegada Territorial de Educación, Gloria Guillén, ha inaugurado el curso de Secundaria en el IES Fernando de Herrera, donde ha podido conocer de primera mano el comienzo de las clases y saludar a alumnado y profesorado. En la visita ha participado también Blanca Gastalver, teniente de alcalde y delegada de Educación y Edificios Municipales, en el marco de la colaboración y coordinación institucional entre ambas administraciones en materia educativa.

La delegada territorial ha sido recibida por el director del centro, José Antonio Pérez Gómez, junto al equipo directivo, y durante la visita ha recorrido distintas dependencias del instituto y varias aulas para conocer el desarrollo de la jornada lectiva en este primer día de curso y las principales líneas de trabajo del centro.

IES FERNANDO DE HERRERA

El IES Fernando de Herrera cuenta este curso con alrededor de 720 alumnos, distribuidos en 25 unidades de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y ofrece una enseñanza que incluye ESO, Bachillerato y Bachillerato Internacional, este último implantado en el centro desde el curso 2021/2022.

El instituto cuenta, además, con una trayectoria consolidada en la enseñanza de idiomas, con una sección de francés desde 1998/99 y un proyecto plurilingüe L2 Francés/L3 Inglés desde 2019/20. Durante la visita, Guillén ha destacado la importancia de acompañar a los centros educativos sevillanos en el comienzo de un nuevo curso y de conocer directamente, junto a sus equipos directivos y comunidades educativas, las necesidades y proyectos que afrontan durante el curso 2026/27.

LA FP, UNA DE LAS GRANDES APUESTAS

La Formación Profesional se consolida como una de las grandes apuestas estratégicas de la Junta, alcanzando los 55.888 estudiantes tras sumar 2.020 nuevos alumnos este curso. El 74% cursa sus estudios en centros públicos (41.227). Al respecto, la Consejería ha ofertado en Sevilla más de 49.000 plazas de nuevo ingreso de FP sostenidas con fondos públicos.

En la provincia se pueden estudiar 833 ofertas, entre ciclos formativos y cursos de especialización. Para atender el aumento de la oferta, la Consejería ha reforzado la plantilla docente pública andaluza de FP con 1.216 profesores adicionales.

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Respecto a las infraestructuras educativas, un total de 54 centros educativos públicos de Sevilla son objeto de obras de mejora este curso 2026/27. Son 61 actuaciones finalizadas o con fecha prevista de terminación hasta final de año, con un presupuesto de más de 14,4 millones de euros.

De estas intervenciones se benefician alrededor de 26.400 alumnos y alumnas, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones. Entre las actuaciones desarrolladas figura el nuevo CEIP Bernardo Barco de La Campana (Sevilla), que se puso en servicio parcialmente el curso pasado hasta su completa finalización este verano. Este proyecto ha contado con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-27.

Además, se ha finalizado la ampliación del CEIP Valdés Leal de la capital, consistente en la construcción de un nuevo edificio para comedor escolar. Además, este año se han finalizado o está previsto terminar un total de 59 obras de reforma de centros en la provincia de Sevilla.