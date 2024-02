El alcalde de Sevilla no descarta unos presupuestos prorrogados

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz se ha referido este jueves al Presupuesto de la ciudad y ha vinculado su aprobación al hecho de que el PSOE o Vox se abstengan en ese Pleno.

"Sigo pidiendo a los grupos políticos responsabilidad, altura de miras y que sepamos poner los intereses de la ciudad por encima de los intereses políticos o partidistas". "Aun así, este equipo de gobierno tiene ya un escenario de gobernar con un presupuesto prorrogado". En ese caso, advierte el alcalde, "habría que llevar a pleno muchas modificaciones presupuestarias".

Sin embargo, tal como subraya Sanz, como el presupuesto está "tan desideologizado, que ha apostado por aportar soluciones a esos grandes problemas de la ciudad, pues serán modificaciones presupuestarias que no sean un interés del Partido Popular, que evidentemente tendrá que renunciar a muchas cosas porque no es su presupuesto, pero que entiendo que habrá modificaciones como las que apoyó el Pleno hace unos días".

"Puedo entender que el Grupo Socialista no nos apoya, evidentemente puedo entender también que Vox no apoya el presupuesto, pero solo una abstención de Vox conseguiría que saliera un nuevo presupuesto para la ciudad y que Sevilla tuviera mayor estabilidad económica", ha abundado. "Dicho esto, este gobierno no tiene mayoría absoluta. Aunque tuviéramos un presupuesto aprobado, tendríamos que seguir recabando acuerdos, temas que van a surgir a lo largo de la legislatura".