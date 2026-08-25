AYUDAS BORRASCAS

67 municipios de la provincia van a poder contratar a personas desempleadas en proyectos que hagan frente a los daños que causaron las borrascas del pasado invierno

Estas subvenciones tienen como objetivo cubrir la necesidad urgente de reconstrucción y recuperación de las zonas dañadas y al a vez facilitar trabajo a personas desempleadas.

Redacción

Sevilla |

AYUDAS EMPLEO
AYUDAS EMPLEO | Europa Press

En esta recuperación tras las lluvias que impulsa el gobierno de España, se van a destinar 6,4 millones de euros y las administraciones locales podrán solicitar estas ayudas hasta el 31 de agosto.

Francisco Toscano, subdelegado del gobierno de España en Sevilla, ha destacado que "no sólo se invierte en recuperación, sino también en empleo y protección social".

Las personas contratadas deben estar desempleadas y figurar como demandantes de empleo. Además, cuando el puesto no requiera cualificación, se dará prioridad a menores de 30 años y mayores de 52, mientras que los trabajos cualificados sí que priorizarán la experiencia profesional.

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