ELECCIONES EN ANDALUCÍA

Moreno desea tener un gobierno en Andalucía para "finales de agosto, principios de septiembre"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que su intención es resolver "cuanto antes" la incógnita de cuándo se celebrarán las elecciones andaluzas, al tiempo que ha mostrado su deseo de tener constituido un gobierno autonómico "a finales de agosto, principios de septiembre" para presentar en noviembre el proyecto de Presupuestos de 2023. "Andalucía necesita tener un instrumento sólido y ese instrumento sólido es un presupuesto y para tenerlo necesito que haya un Gobierno a finales de agosto, primeros de septiembre, ya constituido y presentar en noviembre el proyecto de Presupuestos para 2023", ha afirmado Moreno en declaraciones a los medios a su llegada a la sede nacional del PP, donde tiene lugar el Comité Ejecutivo Nacional. Preguntado por si la semana que viene dará a conocer la fecha de las elecciones autonómicas, Moreno ha indicado que quiere cerrar "cuanto antes" el asunto de los comicios para "no hablar más de campaña" y centrarse en los proyectos que tiene Andalucía. "Cuanto antes me lo quite de en medio, mejor, porque es que al final no puedo hablar de otra cosa que no sea elecciones", ha dicho.

Jaime Castilla