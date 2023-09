Microcemento, el revestimiento de moda que puedes aplicar tú mismo

Microcemento, usos y ventajas

¿Por qué al usar microcemento es posible obtener tonalidades diferentes? Básicamente, se debe a su composición, pues se trata de un material conformado por cemento, resinas, aditivos y pigmentos minerales. Gracias a ello se logran conseguir resultados modernos y vanguardistas de alta calidad.

Un hecho a destacar es que su aplicación se hace de forma artesanal, por lo que también nos permite conseguir acabados únicos y exclusivos.

¿Dónde se suele utilizar el microcemento?

Dada sus características flexibles, se puede trabajar con este material en muchos entornos tanto en interiores como exteriores. Sin embargo, su uso se enfoca particularmente en:

● Paredes y Suelos - Al aplicar el microcemento sobre estas superficies se genera una sensación de amplitud dado que no requiere juntas para su uso. También puede brindar un equilibrio idóneo al combinarse con otros materiales decorativos como lo es la madera, el vidrio, etc. No podemos obviar que el microcemento ofrece una extraordinaria resistencia ante filtraciones y no se requerirá que quitemos baldosas o azulejos. Esto también lo convierte en una opción idónea para revestimientos en baños y cocinas.

● Exteriores - El microcemento también resulta ser un excelente aliado en revestimientos de exteriores, sobre todo en bancos, jardines y escaleras. Recordemos que hablamos de un material con una alta eficacia en impermeabilidad y resistencia, por lo que garantizará la durabilidad del trabajo.

¿Qué ventajas me brinda el microcemento como revestimiento decorativo?

Ya hemos visto algunas de las ventajas que proporciona este extraordinario material. Ahora analizaremos en profundidad este importante punto.

● Su aplicación es rápida - Al utilizar microcemento no se requiere aplicar grandes capas de material. De hecho, con tan solo 3 milímetros de espesor, se puede conseguir acabados perfectos y sin necesidad de realizar obras.

● Secado rápido - A diferencia de otros materiales, el microcemento posee características de secado rápido. En efecto, a más tardar, en una semana se puede volver a transitar como de costumbre.

● Excelente adherente - Muchos materiales no suelen adherirse eficientemente a otros elementos como la madera, cerámica, yeso, mortero, etc, lo cual implica retirarlos. Por el contrario, al usar el microcemento no hará falta retirar estos elementos, pues es un excelente adherente.

● Fácil de usar - Sin duda una de las características más atractivas de este material es que no requiere de mezclar previamente otros componentes, pues se trata de un producto ya preparado. Es decir, el microcemento ya viene listo para ser empleado.

● Fácil de mantener y limpiar - Las superficies que han sido revestidas con microcemento se limpian de forma fácil y rápido. Basta con emplear agua y una solución jabonosa neutra para mantener impecables nuestros acabados.

¿Cómo utilizo el microcemento para revestir superficies?

Tal como hemos indicado anteriormente, trabajar con microcemento es sumamente fácil, sencillo y rápido. Conozcamos los pasos fundamentales para obtener acabados exclusivos empleando el microcemento.

● Limpiamos y secamos la superficie que vamos a trabajar a fin de eliminar el polvo y la grasa

● Comenzamos aplicando una primera mano de unos 0,2 mm de espesor

● Dejamos secar por un lapso de 1 a 2 horas, aunque esto variará en función del ambiente, textura de la superficie e irregularidades.

● Luego aplicamos otra capa del grosor similar al de la primera mano, aunque en esta ocasión, realizaremos presión y movimiento a fin de obtener acabados personalizados.

● Una vez que se haya secado la aplicación por completo, procedemos a lijar dicha superficie y barnizarla, en caso de ser necesario.

¡Con esto obtendremos un acabado liso y de altas prestaciones