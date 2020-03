Lopetegui: "Tenemos la ambición de ganar en el Wanda"

Bajas Fernando y Oliver

El Sevilla no está fino pero es tercero. El Atleti tampoco está haciendo una temporada brillante pero está a dos puntos del Sevilla. Al Sevilla le faltan Fernando y Oliver Torres y en el conjunto colchonero faltarán Thomas Partey y Lemar. Despues podrá pasar cualquier cosa pero todo apunta a que será un partido muy disputado. "Complicado para el Sevilla", ha dicho un Julen Lopetegui que ha explicado que "Vaclik está mejor y entre hoy y mañana decidiremos". De la lesión de Fernando no ha querido aclarar mucho. Bueno, nada. No sabemos de qué grado es la lesión muscular y cuantos partidos, más o menos, podría perderse. Digamos que es duda para el derbi. Solo ha accedido a decir que "no es una lesión menor".