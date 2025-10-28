El IES Vicente Aleixandre de Triana inaugura el programa de actos de su 50 aniversario

El Instituto de Educación Secundaria Vicente Aleixandre, del barrio sevillano de Triana, ha inaugurado hoy oficialmente el programa de actos conmemorativos de su 50 aniversario, en un acto institucional celebrado en el salón de actos del centro. A la cita han asistido representantes del Ayuntamiento y del Distrito de Triana, antiguos directores y directoras del instituto, la inspectora de referencia, directores de otros centros educativos del distrito y miembros de toda la comunidad educativa.

El programa de actividades conmemorativas por el 50 aniversario del centro que arranca hoy y se desarrollará a lo largo de todo el curso 2025-2026, incluirá conferencias, encuentros, torneos y actos de convivencia que involucrarán a alumnado, profesorado, antiguos alumnos y vecinos del barrio. Un completo calendario de eventos que buscan poner en valor la trayectoria del instituto, que es todo un emblema del barrio de Triana.

A lo largo del curso se celebrarán charlas abiertas al público y al alumnado por ex alumnos del centro que han logrado posiciones de relevancia en sus carreras profesionales, se organizarán unas olimpiadas deportivas, mesas redondas de orientación académica y profesional con antiguos alumnos, y una nueva edición del torneo de debate del instituto. Además, está prevista la constitución de la Asociación de Antiguos Alumnos y una gran cena de convivencia el próximo 29 de mayo de 2026, con la que se cerrará el aniversario.

La directora del centro, Concha Cobo, destacó durante su intervención “la enorme satisfacción que supone celebrar este cincuentenario”, subrayando que el programa preparado para este curso “es ambicioso por la calidad de las personas intervinientes formadas en las aulas del instituto”. Recordó además el fuerte arraigo del instituto en Triana desde su fundación en 1975, así como su constante apertura a alumnos de otras localidades de la provincia.

La directora concluyó su intervención señalando que el centro “mira con ilusión al futuro que auguran los excelentes resultados académicos de su alumnado, tanto en las evaluaciones ordinarias como en la prueba de acceso a la universidad”, y añadió que el aniversario es “un ejercicio de memoria y autocrítica, de mirar hacia atrás con orgullo por el trabajo bien hecho y con la voluntad de seguir mejorando”.

Durante el acto, Manuela Rueda, en representación del AMPA “Alfareros” intervino en nombre de las familias para expresar el orgullo compartido por esta efeméride: “Cincuenta años son muchas generaciones de alumnos, de profesores, de familias y de sueños compartidos. Son medio siglo de aprendizajes, de esfuerzo, de ilusión y, sobre todo, de compromiso con la educación pública de calidad”. En su intervención reafirmó el compromiso de las familias con el futuro del instituto: “Hoy celebramos no solo un aniversario, sino una trayectoria compartida. La educación es una tarea colectiva, y cuando caminamos unidos, el resultado es tan valioso como este medio siglo de historia que hoy celebramos”.

El IES Vicente Aleixandre, fundado en 1975, ha sido desde sus orígenes un referente en la enseñanza pública sevillana, comprometido con la formación integral del alumnado y profundamente arraigado en el barrio de Triana. La celebración del 50 aniversario incluirá también acciones complementarias como la edición de trípticos informativos, la difusión en redes sociales y notas de prensa, merchandising conmemorativo y premios para los participantes y ponentes.