La Fundación Cajasol y la Universidad de Sevilla sellan un acuerdo para celebrar la memoria viva de la Generación del 27

El Congreso Internacional Recuérdalo a otros. En torno al 27: nuevas aproximaciones críticas tendrá lugar del 1 al 5 de febrero de 2027en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, y reunirá a destacados investigadores nacionales e internacionales para revisar, desde nuevas perspectivas, la obra, el contexto y la vigencia cultural de la Generación del 27, así como el impacto cultural que este grupo literario sigue teniendo en la literatura en español.

El congreso, coordinado por los profesores de la Universidad de Sevilla Carlos Peinado Elliot y Manuel Ángel Vázquez Medel, contará con sesiones académicas matinales y con un programa cultural vespertino abierto a la ciudadanía. La coordinación institucional corre a cargo de la profesora de la US Lola Pons Rodríguez, mientras que Clara Marías, también profesora de la Universidad de Sevilla, dirige el programa cultural.

Por su parte, entre el resto de actividades previstas, destacan la exposición El panorama escénico de la Generación del 27, que se celebrará en la Sala Murillo de la Fundación Cajasol entre enero y marzo de 2027; un ciclo de conferencias con figuras como Luis Antonio de Villena o Alberto Conejero presentaciones literarias, encuentros con editoriales, un recital poético y un ciclo de conciertos que incluirá las actuaciones de Sheila Blanco, Carlos Mena y Amancio Prada, entre otros. Asimismo, la Fundación Cajasol acogerá una recepción institucional para los congresistas.

A este respecto, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha subrayado la importancia de este acuerdo para reforzar el compromiso de la entidad con la cultura y la creación contemporánea: “La Generación del 27 es uno de los grandes tesoros literarios de nuestra historia, y apoyar un proyecto de esta envergadura es una forma de seguir acercando su legado a la sociedad. Para la Fundación Cajasol es un orgullo colaborar con la Universidad de Sevilla en una iniciativa que combina excelencia académica, divulgación cultural y participación ciudadana”.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas Macías, ha destacado que “este acuerdo permite aunar el rigor académico que aporta la Universidad de Sevilla con la capacidad de proyección cultural de la Fundación Cajasol para celebrar una de las grandes efemérides de la historia de la literatura en España”.

“La Generación del 27 forma parte de la memoria cultural de Sevilla y de la mejor tradición intelectual de nuestro país. Cien años después, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de volver a mirar ese legado desde una perspectiva actual, acercándolo tanto a la comunidad científica como al conjunto de la ciudadanía; y la Universidad de Sevilla quiere estar en el centro de esta conmemoración, no solo como espacio de investigación y pensamiento crítico, sino también como institución comprometida con la difusión de la cultura y con la proyección internacional de Sevilla como ciudad de conocimiento, arte y cultura”.

Finalmente, el presidente de la Fundación Cajasol ha querido destacar el carácter abierto del programa: “Queremos que Sevilla viva este homenaje como un acontecimiento cultural de ciudad, con actividades accesibles y de calidad que conecten pasado y presente”.