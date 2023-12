Se dispara la incidencia de enfermedades respiratorias

La tasa de incidencia de enfermedades respiratorias agudas en España en atención primaria se ha incrementado un 37,17% respecto la pasada semana, según el informe semanal de Vigilancia Centinela. Un 14,3% en coronavirus, un 20% en enfermos de gripe y una 15,3% en los casos de virus respiratorio sincitial.

Decimos que no se lo tome a la ligera porque los números no engañan. El año pasado, los niños vacunados de la gripe tuvieron un 70% de menos ingresos en el hospital. A día de hoy menos de 4 de cada 10 niños ya han sido inmunizados.

Quedan casi 173.000 niños de ahí que la Junta de Andalucía haya hecho un llamamiento a sus padres para que acudan lo antes posible. David Moreno, Director del Plan Estratégico de Vacunaciones en Andalucía, explica en Más de Uno Sevilla que es algo relativamente normal que suba la incidencia porque estamos en las fechas, pero eso no significa que debamos bajar la guardia sino todo lo contrario. La llamada en el caso de la vacunación sin cita para los niños de entre 6 meses y 4 años y once meses, está funcionando pero hay que seguir insistiendo porque "el mayor pico de la incidencia lo veremos dentro de dos o tres semanas.

En el caso de la gripe, la incidencia en atención primaria se manifiesta en todos los grupos de edad, pero son los menores de cinco años y los mayores de 80 los que más casos de gripe sufren y los que tiene más ingresos hospitalarios por complicaciones derivadas de este virus.

Aquellos que no se vacunan, sean padres de niños o adultos, no lo hacen porque tengan alguna reticencia contra las vacunas. El aumento de casos está afectando a los centros de salud y a las urgencias pero ya no se ven casos como en años anteriores como en la pandemia.

En caso de padecer síntomas compatibles con una infección respiratoria, debemos usar mascarilla.