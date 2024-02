Yanis se estrena con el primer equipo y el Betis sigue sin cerrar delantero

A sus 19 años, Yanis ha explotado esta temporada anotando 14 goles hasta la fecha: diez con el Betis Juvenil de División de Honor y cuatro con el Betis Deportivo. El club le amplió su contrato hace unas semanas al internacional sub 19 hasta 2028, con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Ahora, el jugador se suma a los entrenamientos con el primer equipo en una tesitura en la que los delanteros no funcionan. Willian José no marca en Liga desde noviembre y Borja Iglesias, inédito en el campeonato regular, ya está fuera. El Betis, llegado el último día de mercado, no tiene amarrado al sustituto del 'Panda'. Apurará la opción del 'Chimy' Ávila hasta el final, pero Osasuna tensará la cuerda hasta el final y no da visos de ceder. Cedric Bakambú, atacante del Galatasaray y ex del Villarreal, es otra opción más factible.

Por su parte, William Carvalho, que no entrenó este miércoles, con sus agentes en las oficinas del Villamarín, ha vuelto al césped de la Ciudad Deportiva. Sigue sin aclararse la marcha del portugués al Besiktas. Mientras, Chadi Riad y Abde han vuelto tras su periplo en la Copa África y se han ejercitado en el gimnasio. Ambos podrían ser incluidos en la convocatoria del domingo ante el Getafe.