William Carvalho, baja ante el Getafe

Según el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, "no trabajó por molestias musculares y no está citado. Vamos a ver cómo evoluciona de aquí al domingo, pero, en principio, no es grave". La ausencia del centrocampista portugués se une a la de Juan Miranda, que cumplirá sanción tras su expulsión en el derbi. Abner deberá repetir en el lateral izquierdo, pese a que también ha acusado problemas físicos. "Fue sólo un calambre y mañana está en condiciones", ha asegurado Pellegrini. Víctor Ruiz y Fekir son los otros dos futbolistas que están fuera de la convocatoria de 22 futbolistas.

Respecto al partido ante el Getafe, Pellegrini ha comentado que espera "un partido complicado porque, con la situación misma del Getafe, que a lo mejor se dejó dos puntos en casa que tal vez no esperaba, va a seguir peleando la salvación hasta el último partido. Será un partido además muy cerrado, conociendo a Bordalás y cómo defienden sus equipos".