La urgencia de Juanmi por volver al trabajo, según Ruibal

Según Aitor Ruibal, “Está con ganas de volver. Le dijeron que estuviese tres semanas sin hacer nada y el primer día ya ha estado en la Ciudad Deportiva a tope haciendo de todo en el gimnasio, así que lo esperamos con muchas ganas. Que se recupere bien, que es lo importante. En breve, está ya metiendo goles”.

El de Sallent de Llobregat también se ha referido, en los medios oficiales del Betis, a su nueva posición, la de lateral derecho. “Estoy acostumbrándome. Es cierto que ya llevo un par de años entrenando mucho en los entrenamientos, cogiendo conceptos. Estoy muy cómodo. En los últimos dos partidos de pretemporada, ya me encontré muy bien y luego tuve suerte de que los laterales no pudieran participar y al final me tocó a mí”, ha comentado.