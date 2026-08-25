Ure y Kocho: "Ya nos han transmitido los valores del Sevilla"

El centrocampista georgiano ha insistido en que está en una nube, porque "represento a todos esos niños de Georgia que sueñan con jugar en un club tan grande como el Sevilla. Estoy en el sitio que quería desde pequeño. Me han transmitido mucho los valores del club. Hace años coincidí con jugadores históricos como Iborra, Coke o Campaña y ya sé lo que puede significar representar esta camiseta y se trata mi misma filosofía".

Con respecto a su rol en el campo y su posición ideal, destacó que "jugaré donde el equipo me necesite, pero todos sabemos que mi fortaleza está jugando de 8. Tengo llegada, pero puedo ayudar al equipo a defender. Estoy deseando salir al estadio y ver el ambiente del que todos me hablan y sentir todo ese apoyo que me han dado por las calles". Estoy muy feliz de estar aquí. Desde niño ya estaba con algo así en la mente, porque el Sevilla ganó muchos trofeos y ahora tengo la posibilidad de representar a a este club, cumpliendo el sueño de niño"

Por su parte, Robbie Ure afirmó que "es un honor poder estar en el Sevilla y jugar en este estadio. El Sevilla es un club muy grande y estoy muy contento de estar aquí. Las primeras dos semanas han sido increíbles, hemos empezado muy bien en los dos primeros partidos, que es lo más importante. Aún me estoy adaptando a mis nuevos compañeros y a mis nuevos entrenadores. Estoy aprendiendo cada día, adaptándome al entorno y al clima porque hace mucho calor".

Acerca del recibimiento de la afición, quiso subrayar lo que vivió en "el partido contra el Rayo, porque fue increíble. Ver cómo la afición nos apoya fue una primera experiencia increíble. Es todo lo que esperaba de la afición del Sevilla".