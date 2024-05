El Sevilla recibirá al Granada con seis bajas

De las seis ausencias para este encuentro con un equipo nazarí casi descendido, cuatro se van a prolongar durante lo que resta de temporada. Gudelj, Isaac Romero, Sow y Oliver Torres no volverán a jugar en esta campaña 23-24 a la que le quedan cinco partidos. El quinto integrante de la enfermería, Adriá Pedrosa, podría intentar llegar para el último partido de liga, pero no parece fácil. Sufrió una rotura en el cuadriceps el 20 de abril y tenía para un mes, así que tiene difícil tener minutos antes de que acabe la liga. Y el sexto futbolista que se pierde el partido contra el Granada es Suso, que ha sido sancionado por acumulación de tarjetas. Para el mediocampo, el único seguro parece Soumaré. Es posible que le acompañe Agoumé, aunque su rendimiento no ha sido nada del otro mundo. Casi ni contamos a Hannibal, que no convence en absoluto a Quique Sánchez Flores. Faltaría el jugador más adelantado del triangulo que suele colocar el técnico madrileño en mediocampo. Pocas opciones, a priori, tiene Jordán, pero quién sabe. Parece más factible que sea Lamela. Y habrá que ver si Lukebakio vuelve a ser el sustituto de Isaac Romero o el míster da una última oportunidad a un casi desahuciado Alejo Véliz, algo poco probable. El árbitro del choque será Busquets Ferrer, mientras que en el VAR estará Cuadra Fernández