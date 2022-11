El Sevilla "limpia" el vestuario

No será fácil encontrar acomodo a estos futbolistas cuyos contratos son largos: Suso tiene hasta 2025, como Acuña; el Papu firmó hasta 2024 y Januzaj hasta 2026. Y sus fichajes oscilan entre los 2,5 millones y los 3,5 millones limpios por temporada. El Sevilla no sólo quiere que dejen el hueco libre, sino que también dejen dinero en caja. Y, la verdad, no parece sencillo que esto ocurra. Otro que puede abandonar la disciplina sevillista es Kasper Dolberg, cuya cesión desde el Niza se podría intentar romper. Como está haciendo la entidad de Nervión con el préstamo de Lucas Ocampos al Ajax. A Sampaoli le gustaría mucho el regreso del Doberman de Quilmes y, precisamente, su club le ha "apartado". El equipo holandés viene a Marbella a hacer un ministage durante este parón y el argentino no está convocado entre los 27 jugadores. El entrenador, Alfred Schreuder, ha tirado hasta de chavales de la cantera pero no lleva a Ocampos. Quién sabe si ya puede estar pactada su vuelta al Sánchez Pizjuán.