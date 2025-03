Alarma Vargas

Se supone, en principio, que el problema no debe ser muy grave, porque el club anuncia que posiblemente se incorpore a los entrenamientos a finales de semana. Pero debe haber cierta preocupación cuando el jugador viaja a otro país para someterse a más pruebas. Concretamente dice el Sevilla Fútbol Club en una nota oficial que "Rubén Vargas, que no participó en el partido contra la Real Sociedad acusado de unas molestias en la cadera izquierda, se ha desplazado este martes a Alemania junto a uno de los médicos del Club, donde se someterá unas pruebas médicas complementarias bajo la supervisión de los servicios médicos del Sevilla FC. Si todo marcha conforme lo esperado, Vargas se reincorporará al grupo a final de la semana". Oficialmente no está descartado para el choque con el Athletic Club de Bilbao del domingo 16 de marzo a las 16.15 horas.

Esta semana debería ir vacíandose la enfermería. Akor Adams podría incorporarse pronto a los entrenamientos de grupo y a Nemanja Gudelj no le queda mucho para regresar. Sólo quedaría fuera Nianzou, que posiblemente no juegue más en lo que resta de temporada.