Sabaly podría volver a jugar seis meses y medio después

La principal novedad en el entrenamiento de este lunes ha sido la de Youssouf Sabaly, que se ha incorporado a los entrenamientos con el grupo. El lateral senegalés lleva sin jugar desde el 27 de agosto de 2023 en San Mamés. El senegalés sufrió una lesión miotendinosa en el aductor y, dos meses más tarde, un esguince en la rodilla derecha. Tras ser convocado por Senegal y no disputar un solo minuto en la Copa África el pasado mes de enero, al fin está disponible. Podría volver a una convocatoria este domingo ante el Alavés. El jueves no estará ante el Dinamo de Zagreb, ya que no se halla incluido en la lista A para la Conference League.

Por otro lado, Marc Roca se ha ejercitado aparte. Tras retornar al equipo con un destacado encuentro en Cádiz, el mediocentro catalán ha hecho trabajo de recuperación, pero se espera que esté sin problemas el jueves y vuelva a formar en el doble pivote con Johnny Cardoso.

En el Betis esperan queCedric Bakambu, uno de los tres fichajes invernales, se incorpore a los entrenamientos de Pellegrini este jueves. El delantero terminó el sábado su participación en la Copa África y, tras volar de Costa de Marfil a la República Democrática del Congo con el resto de jugadores de su selección, deberá pasar antes por Estambul antes de aterrizar en suelo sevillano.