'Rosso' Nervión: rumbo a la séptima final

El Sevilla está donde quiere estar. Donde le gusta estar. Y donde, desde hace casi un par de décadas, es invencible. A estas alturas de Europa League, el Sevilla es un equipo que se transforma, que domina al dedillo 'su' competición y que, ya sean 'uniteds', 'liverpools', 'oportos', 'benficas' o 'inters' los que estén por delante, siempre acaba arrasando lo que se interponga para levantar la copa a finales de mayo. Así ha pasado ya seis veces. Y ahora, toca la séptima.

Enfrente, una Juve que ya demostró en Turín que no avasalla, pero que cualquier descuido lo hace pagar al rival. La 'Vecchia Signora' de Allegri tira de experiencia y calidad, pero se medirá a un equipo que, ahora sí, con Mendilibar, es una máquina de ganar, respaldado por 43.000 aficionados vestidos de rojo que prometen ambiente infernal en Nervión.

En el lado sevillista, tanto Suso como Ocampos están recuperados y han entrado en la convocatoria de 22 futbolistas en la que no están Tecatito y Pape Gueye, que no están inscritos en competición europea. Tampoco, los lesionados Jordán, Marcao y Nianzou. Mendilibar podría alinear un once formado por Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Rakitic, Fernando; Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil o Lamela; y En-Nesyri.

En la Juve, Allegri tiene las importantes bajas de Pogba y Bonucci, pero recupera a su central brasileño Gleison Bremer.

Puedes seguir la retransmisión íntegra del partido, desde las 20.30 horas, en Radioestadio.