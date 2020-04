Rakitic y su "sueño" de "volver a vestir la camiseta del Sevilla"

A pesar de su marcha y su fichaje por el Barcelona, Iván Rakitic siempre ha demostrado su amor por la ciudad de Sevilla y por el club de Nervión. Cada vez que ha podido ha expresado su deseo de volver en algún momento y ahora que se habla mucho de que el club azulgrana le quiere vender, mucho más. El croata ha asegurado en una entrevista concedida a Mundo Deportivo que "quiero estar en un lugar donde se me quiera, se me respete y se me necesite, y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien. Si es en el Barça, encantado; si no, donde yo decida. Lo decidiré yo, nadie decidirá por mí. No soy un saco de patatas. ¿El Sevilla? Yo tengo un cariño especial al Sevilla".

El centrocampista siempre habla sin tapujos de su amor por el Sevilla y sus ganas de volver. "Siempre he dicho que sería un gran sueño volver a vestir esa camiseta, lo saben todos, pero no es una decisión solo mía. Monchi y todos en Sevilla tienen mi teléfono, aún no me han llamado. Es algo que saben todos, por mi sentimiento", afirmó. Acaba de cumplir 32 años y está en muy buena forma, con lo que aún le queda fútbol. Rakitic explica que "todos los que me conocen saben que donde esté siempre quiero ganar. Yo donde vaya es para ganar todo, siempre. Me veo en mi mejor edad, de dar lo mejor de mí. Si no me viera para competir, haría las cosas de otra manera, pero me encuentro mejor que nunca y me veo para competir al máximo nivel los próximos tres o cuatro años”.