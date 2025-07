Antonio Pulido y la viabilidad del nuevo Baloncesto Sevilla: "Por apoyo financiero no habrá problema"

Un nuevo capítulo más en el serial más dramático del verano baloncestístico. Tras conseguir el ascenso en la pista y presentar la documentación el pasado 15 de julio para su inscripción en la ACB, todo han sido dudas respecto a si el proyecto del Betis Baloncesto podrá continuar en la máxima categoría. En la noche del día, 15 se sucedieron las informaciones desde Granada apuntando a que la ACB no validaba la documentación y que el Covirán se quedaría en la Liga Endesa, con la plaza del Betis Baloncesto.

Durante este jueves se han sucedido los acontecimientos. El Betis Baloncesto ha anunciado el apoyo de la Fundación Cajasol para el proyecto. "Nos complace anunciar que la Fundación Cajasol se suma al proyecto del club, consolidándose como un apoyo institucional clave en esta nueva etapa", afirma el club en un comunicado.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, intervenía en los DEPORTES de Más de Uno Sevilla para anunciar el apoyo y lanzar un mensaje optimista con vistas a que Sevilla retenga su plaza ganada en la cancha: "El club está en una situación complicada con la ACB para definir cuál es su plan financiero y lo que queremos es salvar para Sevilla a un club que nació en la antigua Caja San Fernando y que ha estado muy vinculado a esta casa durante más de 25 años. Todavía no está concretada la forma, pero vamos a darle el apoyo financiero necesario para que no tenga dificultades para estar en la ACB. La concreción no está definida. He hablado con Pedro (Fernández) - presidente del club - hace una hora y le he confirmado que lo vamos a anunciar. En las próximas horas lo iremos concretando. Estamos poniendo todo de nuestra parte para que eso suceda, para que Sevilla tenga ACB; otra cosa son los protocolos de la ACB. Si es por un tema de apoyo financiero, no va a haber problema", indicaba.

El club ha ido más allá y ha anunciado este jueves las renovaciones hasta 2026 de tres jugadores claves en el ascenso: Vitor Benite, Mark Hughes y David Jelinek. Además, la entidad ha dicho oficialmente adiós a la marca Betis después de ocho temporadas. El club recupera la denominación de Baloncesto Sevilla, vestirá de nuevo los colores verde y rojo y estrena un logotipo basado en un 'restyling' del que lució entre 2014 y 2016.