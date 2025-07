Cucho Hernández: "Sabemos competir contra los grandes"

Cucho Hernández se ejercita en Almancil, el primer stage de pretemporada del Betis, en lo que está siendo su primer comienzo de campaña con los verdiblancos. El delantero ha explicado que tener tres competiciones hará "que sea un año muy bonito para el club y la afición". El colombiano, pone en valor empezar desde cero con los béticos: "Lo tomo como mi primer año, hacer la pretemporada va a hacer que vaya mucho mejor a nivel personal", ha argumentado.

El ariete defiende que adaptarse al club no fue fácil, a pesar de que su rendimiento fue bueno, pero "compartir vestuario con compañeros de clase mundial" lo hizo todo más llevadero. Admite que sufrió a nivel físico por haber llegado sin hacer la pretemporada, y que por este motivo, esta campaña va a dar más frutos a corto y largo plazo. "Tengo más confianza y más relación con mis compañeros dentro y fuera del campo", ha añadido.

También ha tenido palabras para el cuerpo técnico. Cree que está bajo las órdenes de un entrenador con mucha experiencia y un largo palmarés, "un auténtico placer" para el Cucho Hernández. "Estoy contento de aprender todos los días, el jugador va creciendo todos los días y me estoy esforzando para eso".

La experiencia de jugar en Europa supone un aliciente. El colombiano explica que haber llegado a la final de la Conference League la temporada pasada les ha aportado muchas cosas positivas, entre ellas, "saber que el Betis puede competir en Europa y puede competir contra los grandes".

En referencia al mercado de fichajes, explica que el jugador que llega al club verdiblanco "es bastante maduro para saber adaptarse", y desea toda la suerte en su trayectoria a los compañeros que se marchan. Trabajar desde el club y rendir al máximo nivel puede ocasionar, según Cucho Hernández, "el premio de ir con la selección". Por ello, el delantero pone todo su esfuerzo en sumar al club, donde reitera que está muy contento.

Establecer objetivos es un aspecto primordial para el jugador bético. Aunque no ha querido hacer pública la cifra de goles a la que pretende llegar sumando las tres competiciones, confía en que va a poder alcanzar su meta tarde o temprano. Sabedor de que, por el momento, no va a poder celebrar sus goles en el Benito Villamarín, defiende que la afición del Betis les hace sentir en casa allá donde jueguen, y La Cartuja no va a ser distinto.