Pellegrini y el Dinamo de Zagreb: “Veo una eliminatoria equilibrada, no será un rival fácil”

Pellegrini ha comentado, en la previa de la ida del playoff de la Conference League, que “el Dinamo de Zagreb es un equipo que normalmente juega Champions, acostumbrado a ganar en su liga todos los partidos, así que en ningún caso vamos a tener un rival fácil al frente. Por otro lado, tenemos la ilusión de sacar un buen resultado aquí en casa para definir allá”.

El Betis contará hasta once bajas de jugadores de su primera plantilla para el choque europeo: Isco, Guido Rodríguez, Bartra, Abner, Ayoze (lesión), Sabaly, Sokratis, Altimira, Pablo Fornals, Chimy Ávila (no inscritos) y Bakambu (aún no se ha incorporado tras disputar la Copa África y llega este miércoles por la noche).

Por su parte, el portero verdiblanco Rui Silva ha comentado que “es una competición importante con mucho prestigio. Sería un logro importante conquistar un título. Estamos ilusionados por lograrlo”.