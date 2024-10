Otra junta para nada: Del Nido Benavente sigue fuera

Dijo el presidente que fue "una junta innecesaria". Su padre, sigue aumentando su número de acciones y ya ostenta 46.046, que son 2.000 más que la mitad del pastel accionarial. Pero como se le permitió votar, por el famoso pacto, todo sigue igual. José María del Nido Benavente aprovechó para pedir de nuevo a su hijo que abandone el cargo. "Váyase, no le quiere nadie. Si quiere una indemnización porque no tiene medio de vida, yo se la pago. No el Sevilla FC, yo. No tiene el apoyo de nadie. Con ello se quita la seguridad y la presión. Váyase, no le haga más daño al Sevilla. No es que la chaqueta le venga grande, es que de lejos se le ve que no puede con el cargo", declaró.

Del Nido Carrasco afirmó que "usted querría cesar al consejo aunque ganaramos la Champions, la Liga, la Premier y la Supercopa". Explicó que "el accionista del Nido Benavente no cesa en su acoso. Este presidente siempre ha manifestado que la única causa para disolver las minorías es la voluntad de Del Nido Benavente sin causa alguna y sin respetar al pacto. Del Nido Benavente pretende cometer fraude. Conoce perfectamente que la agrupación es por imperativo hasta que termine el mandato de los administradores designados".

De todas las intervenciones, destacó la del presidente relativa a la ausencia de patrocinador principal en la camiseta del Sevilla. Su explicación fue: "No tenemos patrocinador por el clima accionarial que hay. El consejo de administración falló en su estrategia, intentamos buscar un patrocinador a largo plazo y fiable. Este año hemos modificado la estrategia, se están acercando empresas, pero las empresas serias no quieren patrocinar al Sevilla debido a la guerra accionarial existente, con una fuerte oposición entre los que se encuentra la empresa 777 Partners, con decenas de procedimientos judiciales".