Oso podría marcharse al Estrasburgo

Como han adelantado en El Chiringuito, y ha podido confirmar Onda Cero, el Estrasburgo ha hecho una oferta por Oso de 10 millones de euros. El club nervionense ha rechazado hasta dos ofertas del conjunto francés, que empezó proponiendo un traspaso por 6 millones de euros. En cuanto la cantidad ha ascendido hasta los 10 kilos, José Ignacio Navarro sí que ha visto factible la marcha del alicantino. El director deportivo sevillista pretende incluir una cláusula mediante la cual el Sevilla cobrara un 10% de la plusvalía que pudiera conseguir el Estrasburgo si lo vende en un futuro.

Los agentes de Oso están negociando con el Estrasburgo. El jugador ha sido titular en los dos partidos de liga, actuando como extremo izquierdo. La campaña pasada participó en 21 partidos con el primer equipo, disputando algo más de 1.400 minutos, en los que marcó dos goles y dio tres asistencias.