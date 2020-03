Oliver Torres: "Eramos felices y no lo sabíamos"

Sergi comentó con Oliver que "estamos acostumbrados a hacer lo que queramos y ahora vemos de otra forma el simple hecho de tomar un café con un amigo o dar un paseo, que ahora es impensable, así que es importante valorar estas cosas cuando las tienes". Torres respondió con una bonita reflexión: "No podemos salir y es ahora cuando llamamos a nuestros amigos cada dos por tres. Y deberíamos hacerlo antes también. Lo felices que eramos y no lo sabíamos. No lo valorábamos. Esto va a ser un punto de inflexión porque vamos a valorar mucho más nuestra vida".

El polivalente centrocampista sevillista explicó que "mi familia está en Extremadura. Estoy aquí en casa con mi pareja, Patri. Lo llevamos muy bien, nos apoyamos, hacemos ejercicio, cocinamos, lo hacemos todo juntos. Es verdad que es difícil estar las 24 horas con una persona, pero nosotros lo llevamos bastante bien". También contó que hace en el tiempo libre. "Hemos buscado recetas en Internet, algunas han salido muy buenas y otras no tanto. Es un nuevo hobby, me gusta cocinar y hacer nuevos platos. Ahora hay que buscar cosas que te hagan desconectar. También me pongo a leer, hago magia, me he planteado componer alguna canción. Me gusta cantar, pero no lo hago bien. Soy el típico cantante de ducha", afirmó.