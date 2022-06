David Muñoz hace historia en Moto3: "Aún no me lo creo, he tirado a tope"

David Muñoz, que este domingo ha remontado desde la vigésima posición de salida hasta el segundo puesto para lograr su primer podio en el Gran Premio de Catalunya, ha asegurado que se ha centrado en hacer su carrera y en adelantar "piloto a piloto y en "tirar a tope" cuando se ha visto en posiciones de privilegio en la última vuelta.

"Aún no me lo creo. He sabido hacer lo que sé hacer y lo que me han dicho, tranquilo y hacia adelante", declaró a DAZN. "Cuando llegas aquí y te ves arriba no piensas en nada y vas a por lo tuyo. Desde que he salido me he colocado delante, y cuando he visto que estaba décimo he intentado pasar piloto a piloto. En la última vuelta he tirado a tope y finalmente, segundo", continuó.

El sevillano logra el éxito en su segunda carrera en el Mundial de motociclismo, después de semanas de esperar para debutar. "Ni veía los entrenos, estaba ya aburrido, no sabía que hacer", bromeó. "Desde que empecé he sido muy constante, me suelo mantener en los puestos de delante cuando llego. Ha sido así hasta la última vuelta y la última curva", finalizó.