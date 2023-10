Nyland y Jordán, KO a dos días del Cádiz-Sevilla por gastroenteritis

Tras la derrota en Champions League ante el Arsenal, el Sevilla prepara su visita al Cádiz, donde Diego Alonso buscará su primer triunfo como técnico del equipo nervionense. El Sevilla sólo ha ganado dos partidos esta temporada y ahora afronta dos salidas consecutivas: en el Nuevo Mirandilla y Balaídos. Así pues, los sevillistas no pueden bajar la guardia si no quieren acercarse a los puestos de descenso - ahora están a tres puntos -.

En el entrenamiento de este jueves, tanto el portero Örjan Nyland como el mediocentro Joan Jordán no han podido ejercitarse, aquejados de gastroenteritis. Mañana se verá si Diego Alonso puede contar con ellos en el último entrenamiento antes de dar la lista de convocados para Cádiz. Si bien Jordán no ha sido utilizado por el técnico uruguayo en ninguno de sus dos primeros partidos al frente del Sevilla, Nyland sí ha jugado los dos choques completos. Se abre una posibilidad a que Dimitrovic pudiera reaparecer. El serbio no juega desde el partido ante el Lens del pasado 20 de septiembre.

Por otro lado, Fernando Reges ya entrena con normalidad tras haber causado baja a última hora ante el Arsenal por una sobrecarga leve en el tendón de Aquiles derecho. Gattoni le sustituyó en la lista del pasado martes por precaución. Además, el club sigue a la espera de los resultados de las nuevas pruebas médicas a Marcao, que ha vuelto a recaer.