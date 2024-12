Del Nido Carrasco: "Tienen frustración y ansiedad por los resultados de los derbis"

Según Del Nido, "Vivimos en Sevilla, es una ciudad dual. Se vive con mucha guasa desde una semana antes con las bromas, en las familias, en los bares, en los gimnasios. Se vive durante el partido y se vive una semana después. El que gana el derbi, tiene esa guasa sevillana. Los jugadores del Sevilla, canteranos todos además, cuando exhibieron esa bandera no lo hicieron con ningún ánimo de ofender al Betis. Si les hubieran tirado un traje de flamenca se lo habrían puesto y habrían bailado sevillanas. Y si les hubieran tirado un capote habrían toreado. Y hay que entender en ese contexto, en caliente, que unos niños estaban celebrando la victoria del Sevilla sin ninguna intención de faltar el respeto al Real Betis Balompié y a su afición, a la que respetamos enormemente".

El presidente sevillista ha añadido que "imagino que la frustración y la ansiedad que tienen por los resultados que se producen en los derbis... En caliente lo puedo entender, pueden darse situaciones así como las que protagonizaron los tres canteranos del Sevilla. Lo que no entiendo es que en frío se quiera hacer daño a una entidad y que se vea perjudicada porque tres jugadores suyos no puedan jugar un partido. Y no me puedo creer que Ángel Haro, con los magníficos abogados que seguro que tiene el Real Betis Balompié, no fuera consciente de la diferencia que hay entre denunciar a Antiviolencia o ante los comités federativos. Además imagino que será consciente de que poner en conocimiento unos hechos con imágenes ante un tribunal competente para resolver eso se llama denuncia. La sevillanía se gana. Esto no es tú eres sevillano o no lo eres. Para tener esa sevillanía tienes que ganártelo. La diferencia es que jugadores del Betis, directivos del Betis, se han mofado de jugadores del Sevilla en la victoria que tuvieron por ejemplo en la Copa del Rey y a nosotros no se nos ocurrió ir al Comité de Competición a denunciar a Guardado, a Canales, a Borja Iglesias... para pedir una sanción deportiva. Si a lo que se refiere es que eso es sevillanía y lo otro no es sevillanía, tiene razón el presidente del Betis. Ellos no se han comportado para tener la calificación de buenos sevillanos. Ellos han transgredido unos códigos que nosotros no hemos transgredido y han creado un precedente muy peligroso".