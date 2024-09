Natan: "Me quiero quedar en el Betis"

El defensor brasileño Natan de Souza se ha congratulado este lunes, en su presentación como futbolista del Betis español, por estar en un club "muy conocido en Brasil por todos los jugadores" de aquel país que han militado en sus filas y ha dicho que está "seguro de conseguir grandes objetivos". Natan, cedido por el Nápoles hasta final de temporada, señaló que "desde que" sus representantes le "mostraron el interés del Betis", les dijo "que quería venir" porque "sabía que era un club grande" en el que le está "resultando fácil la adaptación" al lado de "grandes centrales, como Llorente y Bartra o Mendy".

El central paulista aseguró que "lo que más" le "ha llamado la atención" desde su llegada ha sido "la afición", ya que brinda un apoyo que "impresiona y motiva" a recién llegado a la Liga en la que "están los mejores equipos del mundo", aunque esa competencia no lo arredra a la hora de preguntarse que "por qué no pensar en ganar un título" con el Betis. "Me gustaría quedarme", declaró. Natan reveló una anécdota con compatriota y actual compañero, el delantero Vitor Roque, a quien conoce por haber "jugado contra él en Brasil", cuando le "rompió la nariz en un partido" y bromeó con la posibilidad de "devolverle 'el favor' en algún entrenamiento".

El director deportivo del Real Betis, Manu Fajardo, calificó a Natan como "un jugador que da un salto de calidad en la línea defensiva", mientras que Ángel Haro, presidente bético, señaló que su fichaje "es una apuesta clara por este proceso de renovación" llevado a cabo este verano "con ocho incorporaciones".