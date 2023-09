Mendilbar: "No nos relajamos en ningún momento"

"Esto sirve para pensar en que lo que entrenamos y pensamos, si no haces goles, parece que no vale para nada. Este año nos costaba y hoy hubo dos goles rápidamente y nos ha dado la vida y tranquilidad, porque después no nos hemos relajado en ninguno momento y eso es lo bueno", relató el técnico vizcaíno en la sala de prensa del estadio sevillista.

Mendilibar, preguntado sobre la presión con la que afrontaba el encuentro por el mal inicio de campaña, argumentó que lleva "mucho tiempo en esto" y que sabe "de qué va. Hay que ganar y si no se gana el primero que caer es el 'míster'".

"Sé que hay que jugar bien para ganar. Antes del partido tenía dudas por la alineación pensando en los descansos, pero parece que hemos puesto la alineación idónea y, ahora, a pensar en el Barcelona", dijo en referencia a que el próximo viernes visitan Montjuic.

Del partido del centrocampista belga Dodi Lukébakio, destacó que "ha estado muy bien, ha metido uno" y que "ha participado mucho en el juego de ataque. A ver si ha cogido la onda y si los compañeros le ayudan. Es verdad que hay que exigirle otras cosas de trabajo, pero mientras esté ayudando en ataque se liberará un poco de lo demás".

"Ahora toca recuperar otra vez y ver cómo está la gente. Son 72 horas, otro partido contra un gran equipo. Ellos también tienen la misma problemática. A ver si acertamos con dar descansos, recuperar a gente, que los que hoy no han jugado puedan jugar el viernes, o que la gente que ha jugado hoy puedan recuperar para jugar", precisó sobre la próxima cita.