Luis Casimiro: "Soy muy, muy, muy de Pablo Laso"

El técnico verdiblanco ha analizado a su rival y se ha acordado del relevo en el banquillo madridista. "Yo soy muy, muy, muy de Pablo Laso. Él se retiró de jugador conmigo de entrenador en el Fórum Filatélico. Va a ser diferente no poder saludarle. Se me va a hacer difícil que no esté él y le deseo lo mejor. El Real Madrid, cada año, va a tener un roster impresionante. Son jugadores de primer nivel mundial y sabemos de la dificultad que entraña esto", ha indicado.

Por otro lado, Casimiro ha hecho referencia a su particular historial en la Supercopa, en la que "he jugado tres Supercopas y en las tres he llegado a la final y una la ganamos, pero yo voy a jugar en la cancha". Respecto al último fichaje, el pivot griego Georgios Tsalmpouris, el entrenador ciudadrealeño ha comentado que "es un jugador que viene muy bien en el baloncesto actual. Es un cinco que tiene buena mano de tres puntos. Eso te da una versatilidad que para el baloncesto de hoy en día es fundamental.